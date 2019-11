Schuttevaer Premium Aan de Reis: Moeite om vervolgreizen te vinden Facebook

Twitter

Email Deventer 13 november 2019, 13:10

Schippers blijven klagen over de vrachtprijzen en de hoeveelheid werk. Niet alleen in de zeehavens is de markt slecht, ook in het buitenland is weinig te doen en worden slechte vrachtprijzen betaald. Ook in de tankvaart moeten schippers inmiddels veel moeite doen om vervolgreizen te vinden.