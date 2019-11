Aan de Reis: Ladingaanbod blijft mager Facebook

Schippers klagen nog steeds over het aanbod van werk, dat de laatste tijd mager is. Ook de prijzen zijn laag, hoewel er afgelopen week hier en daar ook iets kon worden bijgevraagd. Ook in de tankvaart loopt de vraag uit de spotmarkt terug.

Van Rotterdam naar Wesel werd 5 euro per ton betaald en van Amsterdam naar Rees 5 euro per ton. Van Amsterdam naar Aalter was het tarief 6 euro per ton. Van Antwerpen naar Java Seilles werd 3,90 euro per ton betaald. Soja ging van Amsterdam naar Haren/Ems voor 7,50 per ton. Van Lobith naar Almelo werd 3 euro per ton betaald. Van het Canal du Nord naar Veghel werd 7,50 euro per ton betaald.

Duitsland

Van Frouard naar Oss werd 14,80 per ton betaald. Grind kwam vanaf de Duitse Beneden-Rijn naar Arnhem voor 2,85 euro per ton.

Peterson

Peterson Amsterdam verwachtte 8 november de Thetis met sojaschroot en -pellets. Op 15 november komt de Genco Aquitaine met palmkernexpeller en 17 november de Smarta met sunpellets. De Jin Wen Feng wordt 18 november verwacht met sojaschroot en -pellets. De Ioannis K komt 22 november met sojaschroot en -pellet en de Thisseas met sojaschroot en -pellets.

EMO

De EMO verwacht deze week twee schepen met kolen. De Golden Ice ligt 8 en 9 november kolen te lossen en de Oratorio wordt 9 en 10 november veracht met kolen.

Waterstanden

De waterstanden zijn ten opzichte van vorige week gestegen en de stijging zet deze week nog door. De Pegel van Pfelling gaf begin deze week 3,55 meter aan, verwachting is dat het water hier deze week iets gaat stijgen. Maxau gaf begin deze week 5,50 meter aan en Mannheim stond op 3,17 meter.

De Pegel van Kaub stond op 2,20 meter en stijgt deze week licht. In Koblenz gaf de Pegel 2,45 meter aan en blijft deze week rond die stand hangen. De Pegel van Keulen stond begin deze week rond de 3,06 meter en stijgt later deze week licht. De Pegel van Duisburg-Ruhrort gaf begin deze week 3,70 meter aan. Hier stijgt het water in de loop van de week naar een stand van 4,25 meter.

Tankvaart

Insights Global-Rijnvrachttarieven per 4 november 2019 © PJK International bv

Basis 2000 tons partijen of op waterstand geladen (voor Dortmund: incl. 1000-1200 ton).

Euro/ton Gasolie Benzine Duisburg 10,25 10,80 Dortmund 11,00 11,55 Keulen 11,75 12,30 Frankfurt 17,50 18,30 Karlsruhe 18,50 19,30 Straatsburg 19,50 20,30 Bazel in CHF 22,50 24,00 Bazel in € 20,40 21,76

De crude-prijzen zijn de afgelopen dagen iets gestegen, ondersteund door toenemende hoop op een handelsovereenkomst tussen China en de Verenigde Staten. De handelsoorlog door importheffingen leidt tot een lagere economische groei, wat de vraag naar olie in de nabije toekomst remt. Dit drukte de prijzen, maar Washington heeft aangegeven hoop te hebben voor het einde van de maand tot een akkoord te komen. Dit zou ook moeten leiden tot herstel van de wereldeconomie, wat op termijn kan leiden tot hogere olieprijzen.

Daarnaast zorgde een Amerikaanse renteverlaging voor een zwakkere dollar ten opzichte van andere valuta, waardoor ruwe olie (afgerekend in dollars) goedkoper is geworden. Prijsdrukkend is ook de groeiende voorraadniveaus van crude-olie in de VS. Deze blijven maar stijgen door de hoge Amerikaanse olieproductie en minder vraag vanuit raffinaderijen.

Afgelopen weken is nogmaals het productierecord van 12,6 miljoen vaten per dag aangetikt, wat afgelopen juli ook al was bereikt. Wel is het mogelijk dat de productie weer gaat dalen, aangezien het aantal actieve boorinstallaties in het land afneemt.

Rijnvaart

Op de Rijn zijn de binnenvaarttankers redelijk bezet, hoewel steeds meer schepen moeite hebben vervolgreizen te vinden. De afgelopen werkweek was vrij kort vanwege lokale feestdagen, wat de planning minder optimaal maakt.

Vertragingen in de ARA-regio komen minder vaak voor, maar zijn nog wel te zien op de Rijn bij verschillende raffinaderijen en havens.

De vraag uit de spotmarkt is vrijwel nul, waardoor men zich richt op de contractreizen of timecharters. De waterstanden zullen verder gaan stijgen door regenval, waardoor de intakes ruim boven de 2000 ton zullen liggen. Dit drukt de vrachttarieven, met name voor Boven-Rijnbestemmingen.

Kortingen voor grotere volumes worden nog niet vaak gegeven. Momenteel verkopen importeurs liever uit hun tanks door de sterke backwardation in de markt. Een koudere periode kan de vraag naar verwarmingsolie doen toenemen.

Binnen de ARA is de handel ook rustiger geworden, met meer lege schepen tot gevolg. Prijzen voor transporten staan ook hier onder druk, maar de vraag lijkt toe te nemen vanuit de middeldestillaten-markt. Minder export van benzine uit de ARA- regio naar buiten Europa drukt ook de vraag naar transport van benzine(componenten).

De vrachten in deze wekelijkse rubriek komen van schippers en bevrachters. Samen vormen zij een panel dat de markt redelijk vertegenwoordigt. Niettemin kan het panel nog groeien. Voelt u zich aangesproken, meldt u zich dan aan bij de redactie op telefoonnummer 0570-581005 (marjadevet@schuttevaer.nl) (MdV)