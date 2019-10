Schuttevaer Premium Aan de Reis: Ook in tankvaart rustiger Facebook

Schippers maken zich zorgen over de wel erg rustige markt voor de tijd van het jaar. Onderhandelen gaat moeizaam omdat er niet veel werk is. Ook in de tankvaart loopt de vraag naar schepen terug, maar daar zijn de tarieven nog wel op een redelijk peil.