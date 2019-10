Schuttevaer Premium Aan de Reis: Stikstofcrisis vermindert ladingaanbod binnenvaart Facebook

Schippers blijven ontevreden over de vrachtprijzen en over de hoeveelheid werk. De stikstofcrisis in de bouw heeft ook zijn weerslag op het vervoer. De bouwsector is ingezakt. Ook het vervoer van kolen neemt af, zo blijkt ook uit cijfers over het derde kwartaal van de Rotterdamse haven.