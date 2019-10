Schuttevaer Premium Aan de Reis: Genoeg werk in de tankvaart Facebook

In de droge lading blijft de markt slecht. De EMO heeft al weken weinig werk en in de zeehavens valt de rest van het aanbod ook tegen. Ook op de Boven-Rijn wordt al weken geklaagd over te weinig goede reizen. Er worden praktisch alleen grindreizen aangeboden. Over de hele linie worden ook vrachten geweigerd, vanwege een te lage prijs. In de tankvaart gaat het een stuk beter. De vrachtprijzen zijn wel gedaald, maar zakken niet verder omdat er weinig scheepsruimte beschikbaar is.