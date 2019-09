Schuttevaer Premium Aan de Reis: Saoedische olieproductie weer snel op gang Facebook

Er is in de zeehavens wel ladingaanbod, maar er wordt niet goed betaald. In de verwachting dat het water zal gaan stijgen, zijn sommige bevrachters nu terughoudend met het betalen van laagwatertoeslag (KWZ). Veel schippers weigeren reizen zonder KWZ. Op de Duitse rivieren is weinig aanbod.