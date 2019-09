Schuttevaer Premium Aan de Reis: Gasolieprijs stijgt na drone-aanval Facebook

De gasolieprijs steeg maandag 16 september met 60 dollar per ton na de drone-aanvallen op olie-installaties in Saoedi-Arabiƫ. Verwachting is dat het transport van olie- en olieproducten mede door de hogere prijs voorlopig op een lager pitje wordt gezet. In de droge lading is het nog steeds geen drukke markt. Vooral in Rotterdam en omgeving is het ladingaanbod mager.