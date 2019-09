Schuttevaer Premium Aan de Reis: Droogte belemmert vaart Frankrijk en België Facebook

Twitter

Deventer 11 september 2019, 13:06

De markt is nog steeds niet helemaal over de zomerdip heen. Het is rustig en er wordt niet al te goed betaald. Vooral in België en Frankrijk kampt de binnenvaart met diepgangsbeperkingen vanwege de droogte. Ook in de Maas staat weinig water en gelden beperkingen voor de binnenvaart.