Schuttevaer Premium Aan de Reis: Nog steeds slappe markt Facebook

Twitter

Email 04 september 2019, 10:05

Het is nog steeds een slappe markt. Het aanbod is wel iets gegroeid maar de vrachtprijzen zijn nog slecht. Schippers vinden het lastig om een mooie reis te vinden. Vooral in Rotterdam is weinig te doen.