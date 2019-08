Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Wachttijden bij scheepswerven Facebook

Twitter

Papendrecht 28 augustus 2019, 10:00

De Braziliaanse mijnbouwer Vale moest in enkele mijnen de winning van ijzererts staken vanwege fouten in het contract met de Braziliaanse regering. Dit zal betekenen dat 330.000 ton ijzererts per maand minder kan worden gedolven. Of Vale de beslissing vervelend vindt is maar de vraag. De prijs van ijzererts daalt al door de dalende wereldeconomie.