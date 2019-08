Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Forse export graan uit regio Zwarte Zee Facebook

Twitter

Email Papendrecht 21 augustus 2019, 10:15

De handysizers en panamaxen profiteren van een forse export van graan uit de regio van de Zwarte Zee. Voor de panamaxen stegen de charterhuren tot rond $ 15.400 per dag, niet slecht in de anders zo rustige zomermaanden. Amerikaans graan verkoopt moeizamer, China heeft besloten geen Amerikaans graan meer te kopen. De Amerikaanse boeren proberen nu hun graan in Europa te verkopen.