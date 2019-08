Schuttevaer Premium Aan de Reis: Zorg over groei binnenvaartvloot Facebook

Twitter

Deventer 21 augustus 2019, 10:44

De vrachtprijzen houden nog steeds niet over. Sommigen zien betere najaarstarieven gloren aan de horizon, maar anderen zijn minder positief. Zij wijzen erop dat er nu al te weinig werk is om alle schepen in de slappe zomertijd aan de praat te houden en kijken met zorg naar de partij nieuwe binnenvaartcasco’s die vorige week in Rotterdam arriveerde.