Aan de Reis: Ook in Duitsland rustiger

Deventer 07 augustus 2019, 09:55

Het is en blijft voorlopig nog zomers rustig. In de zeehavens is het al weken stil, maar nu wordt het in het achterland ook rustiger. Op de Moezel werd bijvoorbeeld minder werk gemeld en ook in de rest van Duitsland is het volop vakantietijd en wordt hier en daar werk uitgesteld.