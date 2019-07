Schuttevaer Premium Aan de Reis: Op een laag pitje Facebook

Twitter

Deventer 24 juli 2019, 10:05

In de zeehavens is weinig te doen. De zomervakantie maakt dat veel bedrijven op een laag pitje draaien. Schippers trekken ver het binnenland in om toch aan de reis te komen en dat lukt daar beter.