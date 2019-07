Schuttevaer Premium Aan de Reis: Rustig, maar vrachtprijzen vallen niet tegen Facebook

Deventer 10 juli 2019, 10:05

Schippers zijn redelijk tevreden met de huidige markt. Het is rustig, maar de tarieven vallen niet tegen. Het loopt tegen de vakantie, een tijd waarin het ladingaanbod altijd wat afneemt. Daar staat tegenover dat de waterstand in de Rijn ook daalt en er de komende week weer laagwatertoeslagen in het verschiet liggen.