Zeevrachtenmarkt: Leasemaatschappijen springen in

12 juni 2019, 10:00

Met lage inkomsten in de droge-ladingmarkt staan bankiers niet te trappelen om nieuwe schepen te financieren. Maar Chinese leasemaatschappijen stappen graag in om de Chinese werven aan het werk te houden. De droge-bulkrederij Oldendorff sloot de afgelopen 12 maanden zo’n 23 contracten af met Chinese leasemaatschappijen voor zes capesizers, vier kamsarmaxen en 13 ultramaxen. Er werden geen details over de leasecontracten gegeven.