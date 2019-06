Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Flink verlies door scrubber-inbouw Facebook

Twitter

Email Papendrecht 05 juni 2019, 10:00

De grote Griekse rederij Star Bulk leed in het eerste kwartaal een flink verlies van circa $ 5,3 miljoen. Dit was vooral het gevolg van 300 dagen verlet voor de installatie van scrubbers. Nog lang niet alle 100 schepen zijn met scrubbers uitgerust, maar de rederij verwacht dat dat in januari wel het geval zal zijn.