Aan de Reis: Moeizame onderhandelingen

Deventer 05 juni 2019, 10:05

Het blijft tobben in de vrachtenmarkt. In Rotterdam was weer wat meer werk voorhanden, maar ook daar blijven onderhandelingen moeizaam. Hier en daar kwam er een euro bij, maar dat ging niet vanzelf. Op de Duitse kanalen was weinig keus en waren de prijzen slecht.