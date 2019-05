Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Aanhoudende handelsoorlog raakt economie Facebook

Papendrecht 28 mei 2019, 10:07

Komt het toch binnenkort goed voor de capesizers? Meer export uit Brazilië zou kunnen wijzen op betere tijden, maar er is een flinke congestie in de betreffende havens, terwijl nog onzeker is of de Chinese invoer inderdaad zal toenemen. Wel importeert India meer kolen met capesizers. Panamaxen zijn daarvan het slachtoffer.