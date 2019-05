Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Sancties VS rampzalig voor VLCC’s Facebook

Twitter

Papendrecht 22 mei 2019, 10:00

China heeft de invoerrechten op Amerikaanse landbouwproducten verhoogd. Op dit moment komen de sojabonen voor China vooral uit Brazilië, maar dat houdt verband met het seizoen. Later in het jaar kunnen de hogere invoerrechten op Amerikaanse landbouwproducten wel pijn doen. Door de varkenspest in China, waardoor veel varkens werden afgemaakt, zal China dit jaar overigens sowieso minder sojabonen importeren.