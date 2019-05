Schuttevaer Premium Aan de Reis: Weinig ladingaanbod in ARA Facebook

Twitter

Email Deventer 22 mei 2019, 11:09

Het was de afgelopen week rustig. Vooral in de ARA was er weinig ladingaanbod en waren de prijzen slecht. Deze week komt er een vloedgolf water de Rijn af en dat zou zelfs tot vaarverboden kunnen leiden.