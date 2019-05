Zeevrachtenmarkt: Arabische graanimport kleine opsteker Facebook

Saoedi-Arabië importeerde minder granen uit Europa en meer uit Zuid-Amerika. Dit is positief voor vooral de panamaxen, handymaxen en handysizers. De inkoopprijzen voor granen uit Argentinië en Brazilië zouden lager zijn dan de Europese. De droge-ladingschepen konden ook wel een opsteker gebruiken, want er worden minder kolen en andere grondstoffen vanuit Zuid-Amerika naar Europa verscheept. Ook de lagere Chinese kolenimport helpt de markt niet.

Voor de ultramaxen stegen de huren in het tweede kwartaal iets tot rond $ 9500 per dag en voor de panamaxen tot rond $ 11.000. Geen geweldige huren en met de zomer in zicht ziet het er ook dit jaar niet geweldig uit voor de droge-bulkmarkt.

Het totaal van de wereldhandel ligt onder dat van een jaar geleden. De handelsoorlog VS-China lijkt hiervan de belangrijkste oorzaak. De Amerikaanse heffingen mogen de Chinezen dan pijn doen, maar de Chinese tegenmaatregelen doen hetzelfde in Amerika. Zie de substantieel lagere uitvoer van Amerikaanse sojabonen.

De Franse rederij Dreyfus is van plan aan de IMO-milieunormen te gaan voldoen door consequent langzaam te varen. Het idee is niet nieuw. De Franse regering zou het plan al bij de IMO hebben aangemeld. Reder Dreyfus heeft wel invloed, hij was meer dan 20 jaar voorzitter van de European Community Shipowner Association en voorzitter van Bimco, de grootste Club voor reders.

De Tsakos Group nam twee 82.000 dwt nieuwbouwschepen af.

Hoewel ongebruikelijk in de droge-bulkmarkt voor kleinere schepen, werden tweejarige contracten afgesloten van $ 10.000 per dag. Niet slecht, want de charterhuren voor dergelijke schepen kelderden tot onder $ 9000 per dag.

Containervaart

Het aantal opgelegde containerschepen daalt, terwijl de vrachttarieven Azië-Europa stijgen. Maar of de hogere vrachten de stijging van de brandstofkosten kunnen bijhouden is niet bekend.

Volgens Drewry gingen de laatste acht jaren weinig containerschepen naar de sloperijen. De IMO zwavelnorm zou er volgens Drewry toe kunnen leiden dat zo’n 1,5 miljoen teu aan capaciteit voor de sloop wordt afgevoerd. Maar tot nu toe is daar niets van te merken. Als het dit jaar nog gaat gebeuren, dan kunnen de charterhuren stijgen. Maar ongeveer 85% van de containervloot is minder dan 15 jaar oud, zodat massale sloop van containerschepen niet zo waarschijnlijk is.

Cosco Shipping Lines had een goed eerste kwartaal met een stijging van het aantal vervoerde containers tot 4,3 miljoen. De overname van Orient Overseas International droeg bij. Cosco zag ook een verbetering van de vrachttarieven. Die werd vooral bereikt op de Azië-Europa-routes.

Tankvaart

De Verenigde Staten mogen dan dreigen met allerlei sancties tegen bedrijven of landen die Iraanse olie helpen exporteren. De handel gaat toch gewoon door. Naar schatting zouden 300.000 vaten Iraanse olie per dag richting Azië gaan. De positie waar olie van de ene in de andere tanker wordt overgepompt, wordt zoveel mogelijk geheim gehouden.

India is een belangrijke importeur van Venezolaanse olie en niet van plan om toe te geven aan Amerikaanse druk. In februari exporteerde Venezuela 468.000 vaten per dag naar India met zes VLCC’s, waarmee India de belangrijkste afnemer werd van Venezolaanse olie. Ook China blijft Venezolaanse olie kopen, 204.000 vaten per dag in februari. Buurland Turkije zou ook, discreet, Iraanse olie invoeren, evenals Rusland.

De tankermarkt is slecht en nieuwbouwschepen blijven in de vaart komen. Het aantal VLCC’s en suezmaxen dat in de eerste drie maanden van dit jaar naar de sloperijen gingen bedroeg slechts acht en de verwachting is dat pas tegen het eind van dit jaar meer tankers naar de sloperijen zullen gaan.

Terwijl er vorig jaar flink wat tankers naar de sloperijen gingen – 34 VLCC’s, 20 suezmaxen en 46 aframaxen – gaat dit jaar waarschijnlijk nu pas de tweede VLCC naar de sloop, de Super Zearth (265.000 dwt, 1995). VesselsValue waardeert het schip op $ 16,7 miljoen, praktisch de sloopwaarde.

De vraag naar VLCC’s is wel iets gestegen. Cosco Shipping Energy Transportation (CSET) verhuurde de Xin Long Yang (308.300 dwt, 2017) voor 36 maanden aan Exxon Mobil voor $ 32.000 per dag. Dezelfde rederij verhuurde de Cosdignity Lake (308.000 dwt, 2017) voor zes maanden aan Trafigura, met een optie voor nog drie maanden voor $ 30.000 per dag. (KRI)