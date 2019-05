Aan de Reis: Veel werk naar Bazel Facebook

In de tankvaart wordt het rustiger in de ARA, maar is er veel werk naar Bazel omdat de tweede raffinaderij van Zwitserland tijdelijk buiten werking is gesteld. Dat heeft die kant op ook tot hogere tarieven geleid.

Van Rotterdam naar Stürzelberg werd 4,65 euro per ton betaald. Toonaarde ging van Rotterdam naar Essen voor 3,75 euro per ton en van Rotterdam naar Brassert werd 4,25 euro per ton betaald. Van Amsterdam naar Lingen was het tarief 10,50 euro per ton.

Duitsland

Van Algermissen naar Deventer werd 10,25 euro per ton betaald en van Krefeld naar Lochem 7 euro per ton. Van Ludwigshafen naar Sluiskil werd 6 euro per ton betaald en van Metz naar Andel was het tarief 10 euro per ton. Van Mannheim naar de Twentekanalen werd ruim een tientje per ton betaald.

Peterson

Peterson Amsterdam verwacht 6 mei de Saronic Trader met sojahullenpellets en 8 mei de KM London met sojaschroot en -pellets. Op 9 mei wordt de Three Saskia’s verwacht met sojaschroot en -pellets. De Necklace komt 11 mei met sojaschroot en -pellets. Op 20 mei komt de Ionic Unicorn met palmkernexpeller.

Peterson Rotterdam verwacht 14 mei de Bulk Polaris met sojaschroot en -pellets en 20 mei de Leap Heart met lupinen. Op 21 mei komt de Greek Seas met sojaschroot en -pellets.

EMO

De EMO verwacht deze week drie schepen met kolen en drie met erts. De Jupiter N werd 7 mei leeg verwacht van kolen en de Nordic Oshima lag tot en met 7 mei erts te lossen. De Alpha Ethos lost 7 en 8 mei kolen en de Ocean Cobalt ligt van 7 tot en met 10 mei kolen te lossen. De Cape Breeze lost tot en met 12 mei erts en de Anangel Argonaut ligt van 12 tot en met 15 mei erts te lossen.

Waterstanden

De Pegel van Pfelling gaf begin deze week 3,25 meter aan en zakt licht verder deze week. Maxau gaf begin deze week 4,72 meter aan en Mannheim stond op 2,55 meter. De Pegel van Kaub stond op 1,64 meter en blijft deze week rond die stand hangen. In Koblenz gaf de Pegel 1,69 meter aan. De Pegel van Keulen stond begin deze week rond de 2,33 meter en blijft deze week rond die stand hangen. De Pegel van Duisburg-Ruhrort gaf begin deze week rond 3,18 meter aan en blijft de rest van de week ongeveer op dat peil.

Tankvaart

Basis 2000 tons partijen of op waterstand geladen (voor Dortmund: incl. 1000-1200 ton) van Amsterdam/Rotterdam in euro/ton en voor Bazel in euro en Zwfr/ton.

Euro/pton Gasolie Benzine

Duisburg 11,50 12,05

Dortmund 12,50 13,05

Keulen 14,00 14,55

Frankfurt 24,25 25,05

Karlsruhe 26,00 26,80

Straatsburg 28,00 28,80

Bazel in CHF 41,00 42,50

Bazel in € 35,98 37,30

De crude-prijzen hebben afgelopen week onder druk gestaan en het laagste punt van deze maand bereikt. Hierdoor liggen Brent crude-prijzen iets boven de 70 dollar per vat. De prijzen daalden door toenemende zorgen over een overaanbod van product, nadat bekend was geworden dat de Amerikaanse productie wederom een nieuw record heeft behaald van 12,3 miljoen vaten per dag. Ook de voorraden stegen in de VS. De afgelopen maanden waren de prijzen juist sterk gestegen naar aanleiding van de Amerikaanse sancties tegen Iran.

Iran dreigde hierdoor de Straat van Hormuz, de nauwe doorgang tussen Iran en het Arabische schiereiland, te sluiten, waardoor de olie-export vanuit de Arabische landen zo goed als stil zou komen te liggen. President Trump reageerde door een militaire vloot richting Iran te sturen. Dit stuwt de prijzen juist.

Ook een mogelijke machtsovername in Venezuela draagt bij aan zorgen, hoewel dit land tegenwoordig zijn sterke positie op de oliemarkt vrijwel volledig is verloren.

Op de Rijn richt men zich momenteel op half mei belading. Na de drukke eerste vier maanden lijkt de handel rustiger te worden, met name veroorzaakt door het gebrek aan spotmogelijkheden bij bevrachters/schippers en het einde van de sterke vraag naar gasolie. In de afgelopen week leek de vraag weer op te leven door relatief koud lenteweer.

In Zwitserland is de enige overgebleven raffinaderij gedeeltelijk in onderhoud gegaan en dit zal mogelijk twee maanden gaan duren. De eigenaar van de raffinaderij en afnemers van product dienen hierdoor te zoeken naar een alternatieve aanvoermogelijkheid. Dit leidt tot hogere transporttarieven vanuit de ARA naar Bazel/Birsfelden. Deze zijn momenteel dan ook hoog in vergelijking met tarieven naar andere Boven-Rijnbestemmingen.

De waterstanden fluctueren en maken het soms mogelijk met meer dan 2000 ton naar boven te varen.

In de ARA wordt de handel ook rustiger, hoewel de tarieven nog sterk verhoogd zijn. Kleinere schepen hebben genoeg werk en dit steunt de tarieven. Schepen van 4000 ton of groter hebben moeite lading te vinden en liggen vaker stil. Het gedeeltelijk oplossen van eerdere vertragingen in het gebied heeft tot extra concurrentie geleid.

De vrachten in deze wekelijkse rubriek komen van schippers en bevrachters. Samen vormen zij een panel dat de markt redelijk vertegenwoordigt. Niettemin kan het panel nog groeien. Voelt u zich aangesproken, meldt u zich dan aan bij de redactie op telefoonnummer 0570-504 364 (marjadevet@schuttevaer.nl).