MSG en DTG samen op Europese markt

De samenwerkingsverbanden Mainschiffahrts-Genossenschaft (MSG) en Deutsche Transport-Genossenschaft (DTG) gaan een gezamenlijk dochterbedrijf inzetten om hun werkgebied uit te breiden tot heel Europa.

Als basis hiervoor dient de in 1998 opgerichte gezamenlijke onderneming Europäische Partikulier GmbH (Europart). Europart was nooit actief, maar wordt nu als gezamenlijk bevrachtingsbedrijf in de markt gezet.

DTG uit Duisburg is vooral actief op de Rijn en de Duitse kanalen en heeft een vloot van ongeveer 100 schepen met een totale laadcapaciteit van 150.000 ton. MSG uit Würzburg richt zich vooral op de Rijn, Main en Donau met een vloot van 70 schepen met een totale capaciteit van 140.000 ton. Europart zou voor beide vloten de Europese ladingacquisitie kunnen doen.