Emskraft Dörpen gewilde bestemming voor Koinonia

Binnenschepen komen en gaan. Ze laden, ze lossen. Maar wat er na het lossen gebeurt is vaak voor de bemanning in nevelen gehuld. Natuurlijk, de schipper van een zandschip weet wel wat er staat te gebeuren als hij bij een betonfabriek lost. Maar de schipper die producten als tarwe, erwten of maïs lost bij een veevoederfabriek? ‘Ze maken er veevoer van’, zal hij misschien zeggen. ‘Hoe? Geen idee. Ze mengen het, want het heet mengvoeder. Ze doen er stoffen in waar de dieren sterker en gezonder van worden, want het heet krachtvoer. Maar verder? We lossen en halen de volgende vracht.’

‘Maken ze hier 400 soorten voer van 200 grondstoffen?’

Grondstoffen bereiken Dörpen uit alle windrichtingen

Levering aan boeren in straal van 100 kilometer

Door Willem de Niet

Zo ongeveer reageert ook Nicolette Leinenga, die samen met zoon Lourentius de Vries op de Koinonia (spreek uit Kynonia, want het is Grieks voor gemeenschappelijk) heel regelmatig lost bij Emskraft, ofwel het Raiffeisen Kraftfutterwerk in Dörpen. ‘Krijgen ze hier 200 grondstoffen waar ze 400 soorten voer bestaande uit tot 30 ingrediënten per mengsel van maken? Daar had ik al die jaren geen idee van. Het lijken wel meststoffen, voor elk plantje een ander mengsel.’

In Dörpen wordt per jaar zo’n 375.000 ton veevoer voor varkens, koeien, kippen en paarden gemaakt. En een heel klein beetje voor schapen, geiten en konijnen. Zo rond 1% van de productie gaat in zakken, de rest in bulktrailers die in zeven compartimenten 25 ton kunnen meenemen. Het laden duurt 20 minuten, het uitventen een uur of drie, vier. De wagens doen twee tot vier ritten per dag in het Emsland, de Grafschaft Bentheim en een strook van Oost-Nederland, grofweg van Winschoten tot Haaksbergen. Een uitzondering zijn de regelmatige ritten naar Maagdenburg.

Productiesilo

Vanuit het schip worden de aangevoerde erwten, graan, maïs, sojaschroot en wat dies meer zij naar grote hoogte getransporteerd en daar in een van de 50 compartimenten in de 55 meter hoge productiesilo gestort. De afzonderlijke compartimenten zijn 30 meter hoog en kunnen elk zo’n 150 ton grondstof bevatten. Er kan op de bovenste verdieping via inspectieluiken gekeken worden hoeveel er nog in zit. Maar het monitoren gebeurt door drie mensen in het controlecentrum op de begane grond via beeldschermen.

Vanuit de eerste opvang is de volgende handeling het klein maken van de grondstoffen. Daarvoor worden erwten, graan, maïs, sojaschroot en andere gewassen vermalen door een wals met twee rollen die op ongelijke snelheid draaien. Afhankelijk van de samenstelling van het voer ondergaat nog een aantal ingrediënten dit proces en belanden ruim 30 meter lager in een mengketel. De mengmachine kan per keer twee tot vijf ton verwerken en heeft voor het goed mengen van de grootste hoeveelheid niet meer nodig dan 90 tot 100 seconden.

Pelletmachine

Voor het maken van de voederpellets wordt het mengsel weer een verdieping lager ingevoerd in een machine die de door toevoeging van water een kneedbare massa perst door een extruder, iets wat te vergelijken is met een wasmachinetrommel. Door de gaatjes wordt de massa van binnen naar buiten geperst en tot pellets versneden. Weer een verdieping lager worden de pellets gedroogd door verwarming en aansluitend gekoeld om broei te voorkomen, alvorens ze in de laatste opslagruimte terechtkomen. Vanuit die ruimte worden de vrachtwagens beladen. Daar komt ook het eerste en enige handwerk om de hoek kijken, het openen en sluiten van de deksels van de zeven compartimenten waarin de tankwagen is opgedeeld. Afhankelijk van wat er op de vrachtbrief staat wordt 25 ton van hetzelfde voer geladen, maar het kunnen ook zeven soorten voor diverse afnemers zijn. Het laden van de vrachtwagens duurt circa 20 minuten. Die leveren hun lading vervolgens in een straal van zo’n 100 kilometer rondom Dörpen.

De grondstoffen bereiken Dörpen uit alle windrichtingen. Uit zeehavens als Amsterdam, Rotterdam en Delfzijl in Nederland en in Duitsland uit Hamburg, Bremen en rivierzeehavens als Brake. Verder van Neuss aan de Rijn tot Riesa aan de Elbe, tussen Leipzig en Dresden en Fürstenwalde aan de Spree.

Voorraadbeheer

Tarwe (Weizen) is een van de producten die veel in Frankrijk worden geladen in plaatsen als Ottmarsheim en Beinheim aan de Rijn en Metz en Frouard aan de Moezel. Of in Duitsland alle Weizen dan in het Weizenbier gaat, is de vraag. ‘Nee, bij lange na niet. Er wordt in Duitsland eenvoudig te weinig tarwe verbouwd om aan alle vraag van veevoerproducenten, bakkers en brouwers te voldoen’, zegt Peter Grünloh. Samen met Andrea Schulte is hij verantwoordelijk voor het voorraadbeheer bij Emskraft. Op uitgebreide spreadsheets is te zien wat er in de tientallen opslagcompartimenten aanwezig is, wat er de komende dagen uit gaat, wanneer welk schip wordt verwacht, wat is besteld en nog niet in een scheepsruim onderweg is, et cetera.

‘De controle op de doorloopsnelheid is heel belangrijk’, zegt Schulte. ‘Er wordt constant gemonitord hoeveel van welke grondstof we hebben en hoeveel er wordt afgenomen. Natuurlijk zorgen we dat we een aantal dagen speling hebben, maar de voorraadruimte is niet onbeperkt. Het is zodoende een strak samenspel tussen de schippers en ons. Een doodenkele keer loopt het even spaak. Dan hebben wij net niet voldoende voer geproduceerd om ruimte te scheppen voor nieuwe voorraad. Dat komt ook wel doordat schippers soms wat meer meenemen dan is besteld. Normaal is dat geen probleem, maar als in een bepaalde week toevallig elke schipper ietsje meer levert, kan dat wel een probleem worden.’

Goede sfeer

Schipperse Nicolette Leinenga van de Koinonia kreeg daarmee te maken toen Schuttevaer op aanwijzing van Schulte een afspraak met haar had gemaakt voor een woensdag ‘aan het eind van de ochtend’. Woensdagmorgen al vroeg een telefoontje van Schulte. ‘We kunnen de Koinonia pas donderdagmiddag laat in de middag hebben. We moeten eerst opslagruimte vrij maken. Vrijdagochtend om negen uur vertrekken ze weer, dus als u vroeg kunt komen….’

Leinenga: ‘Dit is wel een uitzondering. Normaal gesproken wordt hier goed gepland. Er heerst een goede sfeer, het ruim wordt goed schoongemaakt. Ja, we komen hier graag. Elke tweede vracht die we doen is wel hierheen. We worden bevracht via Müller in Emsburen. Deze keer hebben we geladen vanuit een zeeschip in Brake. We varen al lang voor Müller, maar zijn zo ongeveer de laatste Nederlanders. Dat willen we wel zo houden.’

In Dörpen komen evenveel Nederlandse als Duitse schippers. ‘Dat ligt zo om de 45% voor beide. De overige 10% bestaat uit schippers uit andere omliggende landen’, zegt Peter Grünloh. Er is volgens hem geen verschil tussen Duitse en Nederlandse schippers. Andrea Schulte vult aan: ‘Natuurlijk hebben mensen hun eigenaardigheden. Veel van hen kennen we al jaren. Zo weten we dat de een heel nauwkeurig aangeeft wanneer hij denkt aan te komen, terwijl we bij een ander op voorhand weten dat het wel een paar uur later kan worden. Verwarrend is ook het verschil tussen Mittag in het Duits en middag in het Nederlands. Schulte: ‘Mittag bij ons is 12 uur, middag in het Nederlands is wat bij ons Nachmittag is. Dat kan dus heel wat uren schelen. Maar zoiets gaat bij een nieuwe schipper natuurlijk maar één keer fout.’

Groeiende productie

Terwijl aan het eind van het Stichkanal Dörpen, waar Emskraft aan ligt, het overslagcentrum DUK niet kan wachten tot de sluis Dörpen (102 meter lang) is verlengd en zodoende geschikt voor 110-meterschepen, is die voor de veevoederfabrikant nu al lang genoeg. ‘We zien dat niet als knelpunt’, laat Grünloh weten. ‘Al zouden een paar extra ligplaatsen welkom zijn. Er zijn wel andere zaken waar we zo af en toe last van hebben. Dan heb ik het over sluizen die door storingen tijdelijk buiten gebruik zijn, hoog of laag water op de rivieren en storm, waardoor zeeschepen niet op tijd aankomen en schepen die voor ons geladen moeten worden niet op tijd zijn. Van ijs hebben we de laatste 10 jaar vrijwel geen last. Dat hebben we wel af en toe van de Meyer Werft.’ Grünloh doelt op de ontregeling wanneer voor het overvaren van een cruiseschip van Papenburg naar Eemshaven het Emssperrwerk wordt gesloten om de waterstand te verhogen en alle scheepvaart even moet wijken.

Alle hindernissen kunnen de groei in Dörpen niet remmen. Voor het achtste achtereenvolgende jaar ging de productie met 5% omhoog. ‘En dat gaat dit jaar zeker ook weer lukken. We zitten goed op schema’, aldus Grünloh.

Koinonia en Bernic

DELFZIJL De Koinonia is het tweede schip van de rederij Bernic uit Delfzijl. Het eerste schip heet Bernic, een combinatie van Bertus (de Vries) en Nicolette (Leinenga).

De twee zijn al vele jaren getrouwd, maar Nicolette hield haar eigen naam ‘omdat ik geen De Vries wilde heten’, zoals ze zelf zegt.

Bertus de Vries kocht het schip in 1991, in 2001 werd het in de VOF rederij Bernic ondergebracht. De Koinonia was als Aalyiah van 2011 tot 2018 eigendom van zoon Lourentius de Vries. Hij noemde het schip naar de Amerikaanse R&B zangeres Aalyiah Dana Haughton, die in 2001 bij een vliegtuigongeluk om het leven kwam. In 2018 kocht de ouderlijke rederij het schip en gingen moeder en zoon er samen op varen.

De Koinonia, gebouwd in 1962, meet 84,05 x 8,20 meter, 1200 ton. Er staat een MTU van 816 pk in en het schip beschikt over een DAF boegschroef van 300 pk.

De Bernic werd gebouwd in 1957, meet 69,99 x 7,25 meter, 876 ton. De motorisering bestaat uit een 620 pk Deutz hoofdmotor en een 135 pk DAF boegschroef.