Visafslag Vlissingen dupe van pulsverbod 

VLISSINGEN 10 februari 2020, 18:25

Nu het merendeel van de pulsontheffingen is ingetrokken tekent zich ook een onzekere toekomst af voor de Zeeuwse Visveiling in Vlissingen. De visafslag moest het vorig jaar doen met een omzet van 15,9 miljoen euro, 25% minder dan in 2018, toen nog 21,2 miljoen euro aan vis werd omgezet.

