Opinie: ‘Minister Schouten moet opstappen’

IJmuiden 27 oktober 2019, 17:13

Minister Schouten gaf in februari dit jaar, tijdens het debat over het eventuele verbod op pulsvisserij aan, dat ze beter had moeten kijken naar de belangen van de kleine visserijvloot en naar de visserij in de buurlanden. Sindsdien heeft ze tenminste vier verzoeken om overleg over maatwerk-regelgeving en een pulsvrije zone vanuit de Nederlandse kleine vloot genegeerd en is de druk vanuit de Belgische, Franse, Deense en Engelse vloot alleen maar toegenomen.