Eerste groep vissers laat pulstuig aan wal

Goedereede 09 juni 2019, 08:16

Er heerste vrijdag 31 mei een grafstemming in de visafslagen van Vlissingen, Stellendam, Scheveningen en IJmuiden. Voor veel aanvoerders is de pulstechniek nu verboden. Zij moeten terug naar de wekkerkettingen. Reder Jaap Tanis schreef er een brief over aan minister Carola Schouten.

De GO-22, een klant van de visafslag in IJmuiden, gebruikt het pulstuig sinds 3 juni niet meer. (Foto W.M. den Heijer)