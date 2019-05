Engelse pulskotter gaat twinriggen Facebook

Twitter

Email SCHEVENINGEN 10 mei 2019, 14:21

De enige Engelse pulsvisser, de vlagkotter H-225 Northern Joy, eigendom van rederij Jaczon uit Scheveningen, houdt de pulsvisserij voor gezien. Athans voor het komende halfjaar. De ruim 44 meter lange pulsvisser schakelt over op de twinrigvisserij op schol in de noord.

1 / 1 De enige Engelse pulsvisser H-225 houdt de pulsvisserij voor gezien. (Foto Bram Pronk) De enige Engelse pulsvisser H-225 houdt de pulsvisserij voor gezien. (Foto Bram Pronk)

In de thuishaven Scheveningen gingen de pulstuigen op de kant en kwamen de twinrignetten en visborden aan boord. De visserij op tong is erg zuinig op dit moment, zegt de Urker bemanning. Besommingen van rond de 25.000 euro per week, of soms zelfs minder, schieten niet op. Ook de scholvisserij is niet overdadig, maar lijkt enigszins aan te trekken.

Sommige twinriggers melden nu trekken van soms 45 kisten schol. En met de huidige hoge scholprijzen hoef je er ook niet overdreven veel van te vangen. Een half jaar zal de H-225 zich niet in Scheveningen laten zien. Gevist wordt vanuit Harlingen. Of de H-225 na het twinrigseizoen weer kan of mag pulsen is onzeker. Daarover moet uitsluitsel komen uit Engeland en dat is er nog niet. Anders gaan de wekkers ervoor. (BP)