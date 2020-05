Clip #92 ’Daar moeten ze iets aan doen! (30) – Slagbomen sluis Empel’

Dank u meneer Heeresma, we kunnen nu lezen waar het over gaat.

En ja een vaarweg die is gemaakt voor 110 mtr. Schepen, waar je maar 105 mtr kan schutten schiet niet op.

Nu zijn deze onvolkomenheden Internationaal, zodra het afstandsbediening wordt, is het mode om de Schutlengte in te korten, ben je door Hebrum in Duitsland met 2 X 80.00 mtr, kan je dankzij de slagboom geen 160.00 mtr meer schutten, in Bollingerfahr, de volgende sluis in rij.

Prachtige mooie nieuwe sluis bij Minden, alleen de oude sluis wordt niet gebruikt als de nieuwe in gebruik is, dus bij alle volgende sluizen schut het schip van Minden alleen, hoe bedenk je het, maar ja toekomstbestendig, 135 mtr.