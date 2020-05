Nieuwe Hygiënecode binnenvaart Levensmiddelen en Diervoeders goedgekeurd

Schuttevaer Premium Nieuwe Hygiënecode binnenvaart Levensmiddelen en Diervoeders goedgekeurd Facebook

ROTTERDAM 14 mei 2020, 22:03

De herziene Hygiënecode binnenvaart Levensmiddelen en Diervoeders, zoals door het Centraal Bureau voor Rijn- en Binnenvaart (CBRB) is voorgelegd aan de minister voor Medische Zorg, is goedgekeurd en vanaf 1 juli 2020 geldig. Het doel van deze Hygiënecode is een product vervoeren zonder de voeder- en voedselveiligheid in gevaar te brengen.