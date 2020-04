Schuttevaer Premium Koningsdag: baldadige jeugd gooit met stenen naar schip Facebook

Schipper Sjerp Horjus is zich op Koningsdag een hoedje geschrokken op de IJssel bij Deventer. Horjus was met zijn schip de Laus Deo (105 x 10,55 meter, 2420 ton) leeg in de opvaart op weg naar Xanten in Duitsland. Toen hij ter hoogte van Deventer langs een strandje voer stond daar een groep van 10 tot 15 jongeren. Twee van hen begonnen met stenen naar het schip te gooien.

Een van de stenen die op het dek van de Laus Deo belandde. (Foto Sjerp Horjus)