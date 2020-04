Plan om van Noordzee binnenwater te maken

“Om Europa te beschermen tegen het almaar stijgende zeewater”

Welke stijging van de zee spiegel? De door de C02 misdadiger Al(capone) Gore voorspelde stijging?? De man die een half miljard heeft verdiend aan de C02 leugen. Volgens hem zou er al een jaar of 5 geen noordpool meer zijn. Er zijn al 5 of 6 expedities die gingen bewijzen dat het ijs bijna weg was vastgelopen in het ijs en er met helikopters vandaan gehaald.

De zeespiegel in de Noordzee is de laatste 150 jaar met 1,9 mm per jaar gestegen. Er zit GEEN versnelling in de laatste 50 jaar. De stijging is constant. Ook op websites van de overheid zijn deze cijfers te vinden.

Dus gaan we, omdat we toch geld zat hebben, bovenop de 1200 miljard die klimaat ………….(censuur) Timmerfrans samen met zijn hofnar Samson uit wil geven aan het klimaat sprookje nog maar een 2 a 3 duizend miljard optellen.

Ik adviseer de ECB nog maar een paar geld druk machines te bestellen in China, we zullen ze hard nodig hebben voor dit soort onzin.

ALLES over het klimaat is gebaseerd op NIET WERKENDE modellen. Er is geen enkele claim uit het verleden waarheid geworden. Nu gaat men zover vooruit “voorspellen” dat het absoluut niet meer te controleren valt.

Buiten de financiele ondergang van Europa is het ook een ecologische ramp die niet te overzien is. Wat gebeurd er met de Loire delta bijvoorbeeld? Het tij zal wel een beetje verder het land in denderen denk ik. Alle delta’s die uitkomen op dit “meer” gaan gigantisch verzanden wat weer problemen oplevert bij hoge rivier afvoer.

Het feit dat het water quasi stil komt te staan heeft tot gevolg dat het opwarmt.

Wat heeft dat voor invloed op het weer in Europa? Krijgen we hier toch nog de beloofde klimaat verandering. Eindelijk man-made climate change. Zie je wel dat Greta gelijk had, how dare you.

Wat me opvalt is dat alleen bij het klimaat sprookje het voorzorg principe word gehanteerd. We doen letterlijk alles om voorspellingen die gebaseerd zijn op niet werkende modellen proberen te voorkomen.

Dit zelfde voorzorg principe word bij bv glyfosaat absoluut niet toegepast. Er zijn zat onderzoeken die een link leggen met kanker. Bayer/Monsanto zegt natuurlijk van niet, er was iets met wc-eend geloof ik.

Ook bij 5G geldt het voorzorg principe ineens niet meer, terwijl er tienduizenden wetenschappers er voor waarschuwen en in Zwitserland een halt is gemaakt met het uitrollen ervan. De verzekeraar Loyds dekt geen gezondheidsschade meer door elektromagnetische straling.

Tevens vind ik het getuigen van een zeer naïef optimisme om te denken dat er over 500 jaar er nog een “beschaving” (zo noemen ze het toch) bestaat die nog maar iets weg heeft van de huidige. Met het Neanderthaler gehalte van de huidige beleidsmakers (ik bedoel niet Trump) gaan we met zijn alle met drie keer de geluidssnelheid richting ondergang. En dat komt NIET door het klimaat.

Ik denk dat de grote baggeraars een klusje nodig hebben om de komende crisis van een jaar of dertig te overbruggen.

G.M. Noldes