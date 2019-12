Schuttevaer Premium ‘Laat stagiairs aan boord zelf veiligheidsoefening bedenken’ Facebook

Twitter

Email Harlingen 24 december 2019, 16:37

De website voor de online STCW-training Security Awareness is sinds begin oktober in de lucht en heeft trainingsinstituut Rood Boven Groen in Harlingen volgens directeur Stephen Kramer al internationale reacties opgeleverd. De site wordt ook aan de man gebracht bij uitzendbureaus en cruisemaatschappijen.