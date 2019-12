Schuttevaer Premium SP-Kamervragen over fosfine: ‘Hoe kan er niets geconstateerd zijn?’ Facebook

DEN HAAG 12 december 2019, 16:20

‘Hoe kan het dat bij de overslag in meerdere binnenvaartschepen niets is geconstateerd over de (zeer) hoge dosis fosfinegas’, stelt SP-Tweede Kamerlid Cem Laçin in een reeks schriftelijke vragen aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Hij wil ook een reactie van de minister zelf op het bericht, onder meer in Schuttevaer, dat een schippersechtpaar op de intensive care is beland na vergiftiging door hun eigen lading.