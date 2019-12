Schuttevaer Premium Maersk op de korrel over omvlaggen ‘sloopschepen’ Facebook

KOPENHAGEN 12 december 2019, 11:24

De Deense minister van Milieuzaken Lea Werrmeling noemt het ‘opvallend’ dat het Maersk-concern in 2018 vier schepen omvlagde om ze in maart 2019 te laten slopen in het Indiase Alang, op een werf die niet is goedgekeurd door de Europese Unie.