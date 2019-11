Lustrumeditie Reddersgala: meer dan een miljoen voor veiligheid Facebook

Twitter

Email NOORDWIJK 24 november 2019, 15:10

Het jaarlijkse KNRM-benefietgala, waar ruim 500 gasten aanschoven in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk, heeft een totaal van 1.060.593 euro opgeleverd! Het was dit jaar de 15e keer dat de KNRM het Reddersgala organiseerde. De opbrengst van de avond overtrof alle voorgaande edities van het Reddersgala.

De galagasten kregen niet alleen een uitgebreid menu en entertainment voorgeschoteld, maar maakten aan de hand van presentator Patrick Lodiers ook uitgebreid kennis met de KNRM. Aan het einde van de avond maakte Huis ter Duin-directeur Stephan Stokkermans op het podium de opbrengst van de avond bekend aan Rutger van Slobbe, voorzitter van de KNRM.

Tijdens de gala-avond zijn een aantal gasten onverwacht gealarmeerd tijdens de 1e en de 2e gang. Zij waren genoodzaakt om hun eten te laten staan om, net als de redders, direct in actie te komen. pic.twitter.com/aaDGteSes8 — KNRM (@KNRM) November 23, 2019

De dag vóór het Reddersgala had het salesevenent Captain of Sales, het officieuze voorprogramma van het Reddersgala, al een basis gelegd voor de opbrengst door 194.483 euro aan donaties te werven.

Investeren in veiligheid

De KNRM besteedt het geld aan investeringen die de veiligheid van de ruim 1400 vrijwilligers ten goede komen. Het resultaat van de avond werd voornamelijk bepaald door de tafelverkoop aan uiteenlopende bedrijven en particulieren, die de KNRM een warm hart toedragen. Door een veiling en een loterij werd op de avond zelf de opbrengst nog verder verhoogd.

’s Middags maakte een deel van de galagasten ook écht kennis met de KNRM door mee te doen aan een oefening op zee, met drie reddingboten en een helikopter. ’s Avonds waren er onder meer optredens van de Marinierskapel, Leona Philippo en cabaretier Roué Verveer. (DvdM)