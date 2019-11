Schuttevaer Premium Marifoonverkeer zonder ATIS beboet met 250 euro Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 17 november 2019, 23:42

Een controleur van het Agentschap Telecom mag ook zonder aan boord te komen een boete uitschrijven voor het niet meezenden van ATIS tijdens een marifoongesprek. Een constatering op afstand is genoeg. Dat blijkt uit een uitspraak in hoger beroep door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in Den Haag.