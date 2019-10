Schuttevaer Premium STCW veiligheidscursus nu helemaal online Facebook

Email HARLINGEN 14 oktober 2019, 10:29

Trainingsinstituut Rood Boven Groen in Harlingen is volgens eigen zeggen het eerste bedrijf dat de STCW-training Security Awareness aanbiedt in een E-learn omgeving. De ID-beveiliging maakt het mogelijk de online training 24/7 en overal te volgen.