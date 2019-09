Cesni overweegt eisen brugaanvaarsystemen Facebook

Twitter

Email STRAATSBURG 12 september 2019, 14:13

Veertig procent van alle ongevallen in de Europese binnenvaart zijn aanvaringen met bruggen en andere infrastructuur. Cesni, het Europees comité voor de opstelling van standaarden in het vervoer over water, houdt 26 september in Straatsburg een workshop over systemen ter voorkoming van dit soort aanvaringen.

Onderzoek van de ongevallen toont volgens Cesni aan dat in een ‘zeer groot aantal’ gevallen een menselijke fout de oorzaak was. ‘In meer dan de helft van alle gevallen werd door een fout van de stuurman het stuurhuis niet of niet genoeg neergelaten.’

Cesni wil informatie vergaren over ervaringen van scheepsexploitanten en schippers met technische systemen om aanvaringen met een brug of andere infrastructuur te voorkomen. En om eventueel eisen op te stellen waar zulke systemen aan moeten voldoen, op basis van een Duits voorstel.

Deelname aan de workshop in het Palais du Rhin, Place de la République in Straatsburg, donderdag 26 september vanaf 08:30 uur, is gratis. (DvdM)