Jacob Tas nieuwe directeur bij KNRM

IJMUIDEN 02 juni 2019, 08:33

Jacob Tas (53) is vanaf 1 juni de nieuwe algemeen directeur bij reddingsmaatschappij KNRM. Hij begon zijn loopbaan in de commerciële sector bij de rederij Koninklijke P&O Nedlloyd. De afgelopen jaren is hij in Engeland werkzaam geweest bij verschillende grote charitatieve instellingen.