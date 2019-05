Nucleaire gevaren van de Westerschelde zondag in Reporter Radio Facebook

Hoe gevaarlijk is het vervoer van radio-actief materiaal over de Westerschelde? Gaat dat samen met schaalvergroting in de zee- en binnenvaart? Kunnen de autoriteiten adequaat ingrijpen als er iets mis gaat? Het radioprogramma Reporter Radio duikt zondagavond 2 juni op Radio 1 in de gevaren van de Westerschelde.

Op de Westerschelde wordt gemiddeld tien keer per maand radio-actief materiaal vervoerd. Het is hoofdzakelijk uraniumhexafluoride, afgekort UF6. Dat is een licht radioactieve splijtstof die in vaste vorm in containers zit. Voor een dergelijk transport is een vergunning nodig. Die wordt verleend door de Belgische nucleaire autoriteit, de FANC. Het vervoer, de schepen en de containers moeten aan strenge internationale eisen voldoen.

Sinds een aantal jaren wordt de Westerschelde steeds drukker bevaren. Daarnaast vindt er schaalvergroting plaats bij binnen- en zeeschepen. Vooral containerschepen zijn gigantisch: 400 meter lang, 59 meter breed, tot 15 meter diep en ze vervoeren wel 18 tot 22 duizend containers. Al dat verkeer maakt de planning van de doorvaart op de rivier niet makkelijker.

Zijn de lokale autoriteiten op de hoogte van mogelijke risico’s met containerschepen en zijn ze in staat adequaat een calamiteit te bestrijden?

Met medewerking van: De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, FANC, ANVS, Laka, het Vlaamse loodswezen, de KVNR, Veiligheidsregio Zeeland, de KNRM, Lloyds, ILenT, de Vlaamse havencommissie, experts van Port of Rotterdam, TUDelft, bergingsbedrijf Multraship uit Terneuzen en Kees Habraken, loods. (DvdM)