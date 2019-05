OVV gaat duikongeval Defensie onderzoeken Facebook

DEN HAAG 10 mei 2019, 01:17

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) stelt een onderzoek in naar een duikongeluk in april voor de kust van België. Een duiker van de Nederlandse marine raakte toen ernstig gewond.

De duiker was bezig met een operatie vanaf Zr. Ms. Zierikzee toen hij onwel werd met verschijnselen van de duikersziekte nadat hij op 36 meter diepte had gedoken. Duikersziekte ontstaat bij mensen die onder een verhoogde druk hebben verkeerd en leidt tot hoofdpijn, duizeligheid, bewustzijnsverlies of verlammingen.

De OVV wil achterhalen wat de oorzaken waren. Daarbij wordt ook de gebruikte apparatuur bestudeerd.

De marine heeft alle operaties met het type duiktoestel dat de duiker gebruikte na het ongeval opgeschort. (ANP)