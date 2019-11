Huisman haalt 36-tons kraanhaak uit de printer Facebook

Huisman Equipment in Schiedam heeft in mei de eerste 3D geprinte kraanhaak afgeleverd. De kraanschepen OOS Serooskerke en OOS Walcheren waren de eerste schepen ter wereld die met een gecertificeerd 3D-geprinte kraanhaak gingen varen. De 36 tons haken voldoen aan de eisen voor offshore-gebruik van het American Bureau of Shipping (ABS).

3D-geprinte offshore-haak van hoge kwaliteit en snel leverbaar

‘Kwaliteit is beter dan bij gieten’

Snelle levering en bijzondere vormen mogelijk bij 3D-printen

Door Erik van Huizen

Het Ramlab op het voormalige RDM-terrein in Rotterdam presenteerde eerder al de eerste gecertificeerde 3D-geprinte scheepsschroef ter wereld. De schroef werd met behulp van de Wire Arc Additive Manufacturing (Waam) technologie ‘geprint’ voor scheepsbouwer Damen. Bij Waam worden een standaard lasrobot en standaard lasdraden gebruikt. De Damen-schroef, de zogenoemde Waampeller, werd gemaakt van een bronslegering, maar in het Waam-proces kunnen alle bekende materialen uit de scheepsbouw worden gebruikt, zoals koper, nikkel, aluminium, staal en RVS. De software die het 3D-printen aanstuurt is de uiteindelijke kracht van Waam. Verder is het onder controle hebben van de eigenschappen van het materiaal belangrijk.

Huisman is een van de partners van Ramlab. Het bedrijf deed in 2015 al mee met een Joint Industry Project over 3D metaalprinten van spare parts voor de maritieme industrie. Het ging toen nog vooral om poederbed-technieken. Er waren unieke vormen mee te maken, maar de producten die je kon maken op de relatief dure machine, bleken veel te klein voor Huisman. Ook hadden de producten nog veel nabewerking en een temperatuurbehandeling nodig.

Meer mogelijk

Het werken met de poederbed-techniek leidde er uiteindelijk wel toe dat Huisman bezig ging met het zogenoemde lasercladden. Een van de eerste projecten was het smeden van een ring. Voor deze techniek wordt normaal gesproken een ring uit een as gemaakt, met veel materiaalverspilling als gevolg. Omdat de gesmede ring nog niet de goede eigenschappen had, werden die met lasercladden aangebracht. De hardheid en roestvastheid hoeft namelijk niet overal te zitten.

Na de ervaringen met lasercladden kwam het 3D metaalprinten met lasrobots in beeld en ontstond het idee een kraanhaak te gaan ‘printen’. De robotprogrammeur van Huisman in Tsjechië ging aan de slag en wist de haak in korte tijd te produceren. De haak is nog altijd te bewonderen in de hal van het Huisman hoofdkantoor. Deze haak was echter nog niet gecertificeerd.

Het unieke van 3D-printen is dat dingen kunnen worden gemaakt die met de andere technieken niet mogelijk zijn, zoals andere vormen, maar ook holle ruimtes. Ook kunnen in hetzelfde proces meerdere materialen door elkaar worden gebruikt. Hierdoor kunnen verschillende materiaaleigenschappen worden aangebracht op verschillende plekken, bijvoorbeeld slijt- of roestvrije lagen. Een object kan dan van binnen van roestend staal zijn, maar de buitenkant is dan roestvrij.

Onderzoek

Hugo Romer was binnen Huisman een van de medewerkers die ervoor zorgden dat er uiteindelijk een gecertificeerde kraanhaak kon worden geprint. Dat was twee jaar nadat het eerste proefmodel was gemaakt. Romer schreef zijn proefschrift van de TU Delft bij Huisman over Wire & Arc additive manufacturing for offshore appliances. Hij won daarmee in 2018 de Kivi Offshore Engineering Award voor de beste student die afstudeerde in een offshore engineering gerelateerd onderwerp. De jury was duidelijk over zijn proefschrift. Het ‘doel was duidelijk omschreven, de studie was to the point, het onderzoek werd op een systematische manier uitgevoerd en overtrof wat normaal van een afstudeerartikel mag worden verwacht.’

‘De centrale vraag in het proefschrift was of de materiaaleigenschappen van 3D geprint hogesterkte staal in elke richting hetzelfde zouden zijn, dat heet anisotropie’, vertelt Romer, nu als engineer van de R&D afdeling van Huisman. ‘Daarvoor heb ik de materiaaleigenschappen onderzocht, zoals de sterkte en taaiheid van het materiaal. De conclusie was dat het allemaal wel meeviel. Voor sommige materialen verschilde de sterkte in de verschillende richtingen iets, maar voor het hogesterkte staal wat wij gebruiken, geldt dat niet.’

Drie haken

Het idee voor het 3D printen van de kraanhaken kwam nadat Huisman de opdracht van OOS kreeg voor de levering van acht kranen voor de OOS Serooskerke en OOS Walcheren. Op elk van deze schepen staan nu twee grote kranen en twee hulpkranen van Huisman. ‘We kregen het idee de haken voor de hulpkranen 3D te printen’, vertelt Romer. ‘Na de onderzoeken en proeven was dit voor ons een mooi experiment.’

Om de kraanhaken te kunnen fabriceren werden eerst schetsen gemaakt, waarbij rekening werd gehouden met de technologie van het 3D-printen. ‘Bij het ontwerp was het heel erg belangrijk om strategisch te denken’, vertelt Romer. ‘Want de haken moeten van goede kwaliteit en veilig zijn. Niet alleen voor de klant en het klassebureau, maar ook voor onszelf.’

Uiteindelijk werden in de vestiging van Huisman in Tsjechië drie kraanhaken met een lasrobot ‘geprint’. ‘Eén van deze haken hebben we eerst geprint en vervolgens destructief onderzocht op materiaaleigenschappen, zoals sterkte, taaiheid en kwaliteit van de verbindingen tussen de geprinte lagen. De resultaten waren positief. Daarna hebben we de twee andere haken op dezelfde manier geprint. Het is een robotgestuurd proces, dus je mag er vanuit gaan dat de volgende haken dan ook van goede kwaliteit zijn. We hebben de twee uiteindelijke haken natuurlijk nog wel uitgebreid aan niet-destructieve testen onderworpen.’

Pionieren

Een van de grootste voordelen van 3D-printen van een dergelijke kraanhaak is de korte levertijd. Dat komt vooral omdat het printen bij Huisman in eigen huis gebeurt en er dus geen toeleveranciers meer nodig zijn. Dit in tegenstelling tot smeden of gieten. De twee haken van 200 kilo elk, werden in 10 dagen tijd in Tsjechië geprint.

‘En de kwaliteit is beter dan van gieten. Bij het gieten moet je altijd oppassen voor luchtbelletjes. Die kunnen ingesloten raken in het materiaal. Ook moet je gegoten materiaal gecontroleerd laten afkoelen. Als dat te snel gebeurt, dan is het product wel heel erg sterk, maar broos en als het materiaal te langzaam afkoelt, wordt het slap. Je moet dus een goede balans vinden in de warmtehuishouding van het proces. Dat is bij 3D-printen beter controleerbaar. Maar 3D-printen is wel minder geschikt voor massaproductie.’

Romer is nu aan het onderzoeken hoe het 3D-printen van objecten binnen Huisman verder kan worden opgeschaald. Hij kijkt hiervoor onder meer naar een ander type machine. ‘De lasrobot gebruiken wij nu op een speciale manier, maar deze is natuurlijk eigenlijk gemaakt om te lassen. Er zijn daarom nog wel wat nabewerkingsstappen nodig. Je zou bijvoorbeeld ook een frees en een 3D-printer kunnen combineren. Zo hopen we volgende stappen te kunnen zetten. We zijn bij Huisman niet bang om te experimenteren. We stoppen veel energie in het pionieren.’

Huisman 90 jaar

SCHIEDAM Huisman viert dit jaar zijn werd 90-jarig jubileum. M.M. Huisman richtte het bedrijf in 1929 op als staalconstructiebedrijf. Sinds 1980 is het bedrijf eigendom van de familie Roodenburg. Inmiddels is de derde generatie van de familie actief in het bedrijf.

De start van het jubileumjaar valt samen met het bereiken van een gecombineerd totaal van 150.000mt hijsvermogen. Dit aantal is een optelling van de capaciteit van alle kranen die Huisman de afgelopen 90 jaar bouwde, waarvan de allereerste kraan nog steeds in gebruik is. ‘Het stellen van nieuwe industriestandaards staat centraal in onze geschiedenis’, vertelt Joop Roodenburg, president van Huisman. ‘Ons compacte en innovatieve ontwerp voor zware hijskranen, ontwikkeld in 1980, is een van de voorbeelden.

De eerste twee 550mt mastkranen werden in 1984 geleverd voor de Happy Buccaneer van BigLift. Dit ontwerp bleek een echte step change voor de zware hijsindustrie. Sindsdien zijn meer dan 100 kranen van dit type geleverd. Veel innovaties volgden. Ik ben er trots op dat we bij Huisman het onmogelijke mogelijk maken. We zijn gedreven door innovatie en gedijen als we doen wat nog niet eerder is gedaan. Wij ontwerpen, engineeren, produceren, testen, installeren, stellen in bedrijf en bieden service, allemaal in eigen huis. Kijkend naar de toekomst en de energietransitie die in volle gang is, heb ik er alle vertrouwen in dat wij dankzij onze pioniersgeest blijvend waarde kunnen toevoegen voor onze klanten in de verschillende industrieën.’

Recente successen van Huisman zijn onder meer de levering van een ‘monopile gripper’ voor de Vole au vent van Jan De Nul, een contract voor ’s werelds grootste ‘Leg Encircling Crane’ op het nieuwste offshore windturbine installatieschip Voltaire van Jan De Nul en het vestigen van een wereldrecord met de definitieve voltooiing van twee 10.000mt Tub Mounted Cranes voor Heerema’s Sleipnir. En natuurlijk de 3D-geprinte en gecertificeerde kraanhaken.