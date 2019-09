Schuttevaer Premium MBO-leerlingen maken strijd van ontwikkeling robotschip Facebook

KALKAR 22 september 2019, 16:37

Niet alleen het bedrijfsleven is komende week actief op de beurs in Kalkar. Ook het onderwijs laat van zich horen. Een bijzondere activiteit die beide dagen in Hal B plaatsheeft is een wedstrijd voor Nederlandse en Duitse MBO-leerlingen.

1 / 1 De website van Ler(n)ende Euregio (www.lerende-euregio.com) geeft uitleg over het initiatief om leerlingen over de grens te laten kijken. De website van Ler(n)ende Euregio (www.lerende-euregio.com) geeft uitleg over het initiatief om leerlingen over de grens te laten kijken.