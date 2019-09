Schuttevaer Premium Jaarlijks trefpunt Shipping Technics Logistics Kalkar met ‘Bildungshalle’ Facebook

KALKAR 21 september 2019, 08:51

Voor het zesde achtereenvolgende jaar wordt 24 en 25 september Shipping Technics Logistics (STL), de enige vakbeurs voor de binnenvaart in Duitsland, gehouden in Messe Kalkar. De beurs, met zo’n 175 standhouders op 10.000 vierkante meter beursvloer en een speciale ‘Bildungshalle’, is gratis toegankelijk. Op de tweede beursdag is er ook het vakcongres Forum Binnenschifffahrt.

1 / 1 Organisatie Shipping Technics Logistics Kalkar 2019 : (vlnr) Willem van Hees (Lerende Euregio), Hans-Wilhelm Dünner (SUT Verlags GmbH), Leon Westerhof ( Messe Kalkar, STL, Michaela Schmidt (Messe Kalkar), Axel Götze-Rohen (Bargelink GmbH). (Foto Messe Kalkar) Organisatie Shipping Technics Logistics Kalkar 2019 : (vlnr) Willem van Hees (Lerende Euregio), Hans-Wilhelm Dünner (SUT Verlags GmbH), Leon Westerhof ( Messe Kalkar, STL, Michaela Schmidt (Messe Kalkar), Axel Götze-Rohen (Bargelink GmbH). (Foto Messe Kalkar)