Telematica Award voor ‘mastodont’ Cas Willems

NIJMEGEN 29 december 2019, 00:01

Cas Willems, die tot 2016 bijna 40 jaar in dienst was van Rijkswaterstaat en geldt als één van de grondleggers van River Information Services in Europa, is voor zijn grote verdiensten op dit gebied onderscheiden met de Binnenvaart Telematica Award 2019.