Zaterdag bij KSCC: 24e Telematicadag Binnenvaart

NIJMEGEN 27 december 2019, 10:27

De Telematicadag Binnenvaart 2019 – de 24ste alweer – vindt als vanouds plaats in het KSCC Schipperscentrum (Waalhaven 1K in Nijmegen, navigatie: Havenweg). Deze keer op zaterdag 28 december. Het dagprogramma is gericht op computertoepassingen aan boord van binnenvaartschepen. Varende ondernemers zijn welkom, maar ook toeleveranciers en vaarwegbeheerders.

Op het programma (vanaf 09:30 uur) staan pitches en presentaties over ‘Barge Management’ (een handig onderhoudssysteem voor scheepseigenaren met gebruik van QR-codes), SWINg (Vlaams Single Window Inland Navigation), Smart Shipping (semi-autonoom varen), RIS Comex (historie corridormanagement, binnenvaart als slimme logistieke schakel), ‘Man over boord’ (terugvinden waterslachtoffers), PortMobile, Bemanningsregelingen en technologie, DIWA en Blauwe Golf, Containerplanner en Emissie.

Een hoogtepunt is de jaarlijkse uitreiking van de Telematica Award. De toegang is vrij. Meer info: KSCC.

(DvdM)