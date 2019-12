Schuttevaer Premium Geen 2000 maar 500 euro boete voor varen zonder AIS Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 02 december 2019, 15:24

Een schipper die op de Noordzee zonder AIS voer is door het Gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep veroordeeld tot een boete van 500 euro. Dat was nog maar een kwart van de boete die hij eerder kreeg opgelegd.