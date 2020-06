Schuttevaer Premium Verenigde Tankrederij klaar voor meer binnenvaart in Zweden Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM/STOCKHOLM 08 juni 2020, 12:55

Sinds 2016 loopt het door de EU geïnitieerde project EMMA, in 2019 voortgezet als EMMA Extension. Het is bedoeld om de binnenvaart in landen rond de Baltische Zee te promoten. Hoewel Nederland niet een van de projectpartners is, is de Rotterdamse VT Group nauw betrokken bij het initiatief om de binnenvaart in Zweden te stimuleren. CEO Niels Groenewold: ‘De tankers Veendam of Volendam kunnen er zo heen.’